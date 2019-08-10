ضبط 200 كرتونة أسماك مملحة ومجمدة ونصف طن مكرونة منتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والوحدات المحلية بمراكز دمنهور وأبوالمطامير وإيتاى البارود وبدر وإدكو والمحمودية وكوم حمادة وشبراخيت عدة حملات تموينية وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك و فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة بتكثيف الرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع المدعمة ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.



أسفرت الحملات عن: ضبط (200) كرتونة أسماك مملحة (رنجة) وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية بمركز ومدينة إيتاى البارود و تحرير 37 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات متغيرة بنواحى كوم حمادة والمحمودية وبدر وإيتاى البارود وإدكو وأبو المطامير وتم عرض الأمر على النيابة العامة للأمر بما يلزم.



وتمكنت الحملة بمركز بدر من ضبط ضبط نص طن مكرونة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملة لجنة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية وتم تحرير محضر ضبط دفترى رقم 7 لسنة 2019 ومحضر جنحة رقم 248 لسنة 2019 بمخالفة القانون 10 سنة 66 والقانون 281 لسنة 94 بشأن قمع الغش والتدليس.



وتم التحفظ على جميع الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها. . وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.