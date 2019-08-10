Toy story 4 يقترب من المليار دولار

اقترب الفيلم الكرتوني Toy Story 4 من تحقيق مليار دولار أمريكي بوصول ايراداته لـ 965,379,386 دولارا أمريكيا، بعد طرحه في يونيو الماضي، بحسب موقع box office mojo.



حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 415,178,368 دولارا أمريكيا، وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا وصلت إيراداته لـ 550,201,018 دولارا أمريكيا.



الفيلم يدور حول محاولة وودي فى السعي للعثور على الاهتمام الرومانسى ، وهو من إنتاج ديزني وإخراج جوش كولى.



Toy Story 4 يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين منهم: توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، بونى هانت.