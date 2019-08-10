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إقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية ومواطنون: أسعارها منخفضة.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:56 م
أقبال شديد على شراء
أقبال شديد على شراء ملابس العيد بالدقهلية
همت الحسينى
شهدت العديد من محلات الملابس بالدقهلية إقبالا شديدا على شراء ملابس عيد الاضحى المبارك خاصة مع بدء الأوكازيون الصيفى بعدد كبير من المحلات مما تسبب فى ازدحام شديد بالشوارع الرئيسيه.

ورصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على شراء ملابس العيد استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث كان الاقبال شديدا على المحلات الشهيرة بحى الجامعه والمشاية والجلاء، وايضا شارع الترعه والذى به محلات كثيرة تبيع ملابس الشباب .

شهد شارع بورسعيد وشارع السكة الجديدة، إقبالا شديدا على محلات بيع الملابس الجاهزة نظرا لأسعارها الأقل بكثير من المحلات الشهيرة.

كما شهد شارع العباسى وسوق الخواجات ازدحاما تسبب فى عرقلة المرور بالشارع الرئيسي كشارع بورسعيد حيث الإقبال عليها شديدا نظرا لان اسعارها منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمحلات الكبرى حيث يقبل العديد من أبناء القرى على هذه المناطق للشراء بأسعار مخفضة.

كما اقبل المواطنون على محلات الحقائب والاحذية للشراء كذلك شهدت محلات الالعاب المنوعة والمختلفة، ازدحاما شديدا أيضا لشراء ألعاب الاطفال".

حيث قالت منى محمود "ربة منزل أنها جاءت من قرية بالمطرية رغم ان المسافة تستغرق 5 ساعات لكي تشترى لبناتها التلاته ملابس باسعار منخفضة ، قائلة : "بروح اجيب ليهم التلاته ب 200 جنيه".

وقال محمد سعد "موظف إن لديه 4 اولاد حرص على ادخال البهجة عليهم في العيد بشراء ملابس جديدة لهم من العباسى نظرا لان الأسعار رخيصة ، مضيفا : "الحمد لله بجيب الى يكفيهم من ملابس واحذيه الاسعار زادت بس هنا ارحم بكتير".

وأضاف فاروق محمد "عامل "نه يذهب إلى منطقة الخواجات ليشترى لأولاده الاتنين ، مضيفا انه يحصل على راتب 1000 جنيه شهريا وانه يحاول الادخار قدر الامكان لاسعاد أولاده كل عام.
إقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية ومواطنون: أسعارها منخفضة.. صور
إقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية ومواطنون: أسعارها منخفضة.. صور
إقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية ومواطنون: أسعارها منخفضة.. صور
إقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية ومواطنون: أسعارها منخفضة.. صور

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