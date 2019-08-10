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رياضة

محسن صالح: الدوريات في عالم الاحتراف مفيهاش شتيمة

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:09 م
صدى البلد
منار نور
علق محسن صالح المدير الفنى للمنتخب السابق على الفرق بين بطولة الدوري في مصر وفي الخارج.

وكتب محسن صالح من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": الدوريات في عالم الاحتراف مفيهاش شتيمة، تبدأ بالضرب في المليان حرب وغنيمة.. الإجازة عندهم راحة إيجابية استجمام وبحر ومشاهدة سيما".

وتابع محسن صالح: "مَش اكل وهلس وإعلانات وشرب وقلة قيمة، أسبوع إعداد والفورمة بسرعه ترجع سليمة.. ودورة خارجية وتلاتة وديات ويقولوا بينا..بالعلم ابتدوا موسم واحنا لسه..ما انتهينا!".

وحرصت الأندية على تدعيم جميع خطوطها الأمامية والخلفية وفي وسط الملعب وكذلك حراسة المرمي فى موسم الانتقالات الجارية، للاستفادة من خدمات اللاعبين الجدد فى الموسم الكروى المقبل 2019/2020.

وكانت المفاجأة أن الأندية الصاعدة حديثًا لدوري الأضواء والشهرة هى المتصدرة للميركاتو الصيفي، من حيث عدد الصفقات حتى الآن، إذ يأتي طنطا في المرتبة الأولى بـ13 لاعب، يليه أسوان بـ"12" لاعب، بينما تعاقد الزمالك مع 11 لاعب بينهم 3 حراس مرمى، فى حين اكتفى غريمه التقليدى الاهلى ب 4 صفقات فقط فى انتظار البحث عن الصفقة الخامسة المهاجم الإفريقي السوبر، وتعاقد بيراميدز مع 9 لاعبين.

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