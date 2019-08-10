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محافظات

محافظ بورسعيد يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:06 م
محافظ بورسعيد يطمئن
محافظ بورسعيد يطمئن على الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحي
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة علي عدد من المناطق للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الأضحى.

والتقى المحافظ خلال الجولة عددا من المواطنين واطمأن منهم على توافر كافة الاحتياجات بالأسواق.

كما أكد اللواء عادل الغضبان، أن المرافق المختلفة من المتنزهات والشاطئ والحدائق جاهزة لاستقبال ضيوف المدينة وأبنائها خلال إجازة العيد.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن جميع الأجهزة على أهبة الاستعداد لتأمين إجازة العيد سواء الأمنية أو الصحية أو التموينية وأن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع أولا بأول في مختلف أرجاء المحافظة.

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