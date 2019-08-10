ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تحدد آخر موعد لـ الوقوف بعرفة

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:59 م
الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بعد الزوال -الظهر- هو وقتٌ صحيحٌ للوقوف بعرفة.

وأوضح «فخر»، في تصريح له، أن وقت الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر أول أيام عيد الأضحي، وأن مَن جمع في وقوفه بعرفة بين الليل والنهار من بعد الزوال فوقوفه تام ولا شيء عليه، وأن من وقف بعرفة ليلة النحر فحجه صحيح.

وتابع مدير إدارة الحساب الشرعي: «فمن حصل له في هذا الوقت وقوف بعرفة ولو لحظة واحدة فقد أدرك الوقوف، مضيفًا: أن جمهور العلماء ذهب إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ من الزوال -بعد الظهر-، وأن الوقوف قبل الزوال غير مُجزئ، ومَن لم يقف بعد الزوال فقد فاته الحج، مشيرًا إلى أن الحنابلة يرون أن مَن وقف ونفر بعد الفجر وقبل الزوال فحجُّه صحيحٌ وعليه دمٌ».

ترشيحاتنا

فيديوجراف| لماذا سمي بـ يوم عرفة؟

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

حرمان عراقية من الحصول على الجنسية السويسرية لتكرارها كلمة 200 مرة

خطبة الشيخ الشعراوي في وقفة عرفات.. حكاية كنوز خالدة تتوارثها الأجيال | فيديو

اخبار الرياضة.. محمد صلاح فخر العرب .. ومعلول على وشك الرحيل .. وأليسون يغيب عن السوبر الأوروبي

9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر