محافــظ المنوفية يتفقد دور الأيتام ويوزع العيدية على الأطفال بشبين الكوم

زار اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصرى بالمنوفية ودار السيدة نفيسة للأيتام التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة شبين الكوم لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة عيد الأضحي المبارك وإدخال البهجة والسرور عليهم.



قام المحافظ بتوزيع العيديات علي الأطفال معربًا سعادته بالتواجد معهم ، كما حرص على تفقد دور الأيتام للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم .



وأوصي المحافظ القائمين علي دور الايتام بحسن معاملتهم وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، مؤكدًا دعمه الكامل علي توفير كافة الحلول لأي معوقات من شأنها تعكير صفو الحياة بهذه المؤسسات.







