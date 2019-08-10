ضبط حماصة.. عاطل مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في حملة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل خطر، بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في حملة أمنية مكبرة بنطاق قسم شرطة ثان طنطا وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بتمكن الرائد أحمد الهرميل مفتش مباحث المنطقة المركزية بطنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بضبط (م.ع – 34 سنة – عاطل) وشهرته " حماصة مدكور" مقيم بقرية كفرالعرب التابعة لمركز طنطا، والمطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة قضية جنائية.



كما ضبط وبحوزته 8 لفافات كبيرة الحجم من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وبندقية خرطوش وسلاح أبيض و7 نصل معدنى بقصد البلطجه كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

