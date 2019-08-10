الأورمان تبدأ غدا في ذبح الأضاحي بمحافظات الجمهورية

أكد محمود فؤاد نائب عام جمعية الأورمان، أن الجمعية سوف تبدأ غدا الأحد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك في ذبح الأضاحي داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري في كافة محافظات الجمهورية.



وقال فؤاد - في تصريح له اليوم السبت - إن رؤوس الماشية التي سيتم ذبحها قد تم اختيارها بعناية شديدة وفقا للأحكام الشرعية للأضحية ، لافتا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم عقب ذبحها في جميع المحافظات على القرى الأكثر احتياجا.



وأشار فؤاد إلى أن الجمعية ستقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وبعد صلاة العيد بتوقيت البرازيل في ذبح رؤوس الماشية التي تم التعاقد عليها من خلال لجنة الجمعية ووفقا لأحكام الشريعة وبالتعاون مع المجلس الإسلامي بالبرازيل ، ثم يتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.



وأوضح فؤاد ، أن ما سيتم ذبحه في البرازيل من لحوم الأضاحي لصالح الجمعية يبلغ نحو مليون ونصف المليون كيلو لحوم برازيلية ، سيتم توزيعها بمجرد وصولها إلى البلاد.



جدير بالذكر أن جمعية الأورمان كانت قد أخذت رأي دار الإفتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى ، حيث أجازت دار الإفتاء المصرية مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة.