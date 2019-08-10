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تعليم

يطبق لأول مرة .. معلومات عن برنامج الميدكل فورماتك بجامعة حلوان

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:27 م
صدى البلد
كريم ناصر
عقب إعلان نتائج الثانوية العامة ، توافد العديد من طلاب شعبة العلمي علوم بمرحلتي التنسيق الأولى والثانية على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للالتحاق ببرنامج المعلوماتية الطبية الذى يطبق للعام الأول بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الذي يولي اهتماما كبيرا بتقديم البرامج الجديدة والمتميزة والتي تتوافق مع المتطلبات المتلاحقة لسوق العمل.


أوضحت الدكتورة منال عبد القادر الأستاذ بالكلية الحاسبات و المعلومات ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية المعروف بأسم الميدكل فورماتك ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية ، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي :
http://informaticsfcihhelwan.com/general/Jobs-opportunities


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