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حوادث

حبس تجار مخدرات ناهيا بعد رصد الداخلية لهم عبر فيسبوك

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:18 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 7 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بعد رصد قوات الأمن لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كانت شنت أجهزة مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بمنطقة ناهيا بالجيزة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة "ناهيا" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية مُكبرة بمشاركة قطاع الأمن العام استهدفت المُنطقة المُشار إليها وتم تحديد العناصر الإجرامية مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وآخرين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 7 أشخاص، بحوزتهم 60 قرصا مخدرا، و150 جرام حشيش، و125 جرام استروكس، و5 جرامات شابو، ومبالغ مالية.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

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