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تعليم

بتكلفة 6.5 مليون جنيه.. طرح 15 مدرسة للصيانة الشاملة بكفر الشيخ

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:41 م
الدكتور إسماعيل طه
الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، طرح أعمال الصيانة الشاملة لـ 15 مدرسة، منهم 12 مدرسة تعليم عام وتشمل، و3 مدارس تعليم فني، بتكلفة إجمالية تبلغ 6.5 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إنه يتم طرح هذه الأعمال في مناقصة عامة تجرى بمعرفة مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ طبقا لقانون (182) لسنة 2018م.

وذكر أسماء المدارس وهي، مدرسة الروضة الخليلية التعليم الأساسي، وشهيد السلام الثانوية بنين بكفر الشيخ، ممدوح الصردي لغات، وكفر عبد الرحمن فصل واحد بدسوق، ومدرسة سيدي سالم الثانوية بنين محمد فؤاد بسيدي سالم، ومدرسة الشهيد محمد لطفي العشري ببيلا.

وأضاف، ومدرسة ناصر اﻷم بالزعفران تعليم اساسي بالحامول، ومدرسة نشرت الإعدادية بقلين، ومدرسة المجد 50 الابتدائية بالرياض، ومدرسة الحنفي الابتدائية ببلطيم، ومدرسة صلاح نافع تربية فكرية بمطوبس، ومدرسة كوم السعداء فصل واحد بفوة.

وتابع، بالإضافة إلى 3 مدارس تعليم فني، هي، مدرسة الثانوية الصناعية بنات بكفر الشيخ، ومدرسة دسوق الصناعية بنين، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات بسيدي سالم".

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