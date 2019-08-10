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رياضة

الأربعاء .. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطل الصومال

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:42 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى انتظام الفريق في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل.

يأتي هذا استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه يوم الخميس على ملعب بتروسبورت استعدادا للمباراة في حين سيخوض الزمالك تدريب الأربعاء على ملعب النادي.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل اللقاء من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري ليقام في السادس عشر من نفس الشهر على ملعب بتروسبورت.

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