إنجي وجدان تهنئ المصريين بعيد الأضحى بهذه الطريقة

هنأت الفنانة إنجي وجدان، المصريين بعيد الاضحى المبارك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشرت إنجي وجدان، عبر "تويتر" صورة لها مع طفلها الصغير وهي تقضي عطلتها بأحد الشواطئ البحرية، وغردت إنجي وجدان عبر "تويتر" قائلة: "‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر "تويتر".



وجاءت التعليقات بين "‏‎عيد مبارك عليكي وعلي ابنك العسول ربنا يخاليهولك" ‏‎وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاءالله".





