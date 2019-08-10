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أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:28 م
كايلي جينر
كايلي جينر
رنا عصمت
تحتفل النجمة كايلي كريستين جينر، نجمة تليفزيونية أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء بعيد ميلادها الـ22 حيث تعد شخصية أمريكية معروفة جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كاردشيان الشهيرة.

وتعد كايلي جينر أصغر بنات آل كارداشيان،وتتميز بقوامها الرشيق المناسب، وبشرتها المثيرة من خلال وضعها الماكياج الذي يتلاءم مع لون بشرتها،وتثير الجدل دائمًا حول إطلالتها الجريئة .

وتلجأ دائمًا الي الاحذية الغريبة ذات الكعب العالي والغريب والاحذية الشفافه التي يتساءل عنها اغلب جمهورها ومتابعيها من جميع أنحاء العالم.

كما انها تعد في المركز الخامس من حصاد هوليوود 2018.. تناصف المغني الأمريكي جاي زي مع نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر على المركز الخامس ضمن قائمة النجوم الأعلى ثراءً في 2018 وفقا لقائمة مجلة فوربس الأمريكية.

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها
أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

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