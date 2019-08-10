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فن

عباس أبو الحسن يروج للكنز 2 بهذه الطريقة

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:00 م
عباس ابو الحسن الكنز
عباس ابو الحسن الكنز
مصطفى كرم
روج الفنان عباس أبو الحسن للجزء الثاني من فيلم الكنز الذي يشارك في بطولته عبر نشر مجموعة من الصور.


ونشر عباس أبو الحسن عبر موقع الصور الشهير انستجرام صورة للبوستر الدعائي لفيلم الكنز الجزء الثاني.


وعلق عليها قائلا "الكنز الجزء الثاني :الحب المصير حاليا بدور العرض ".

ولقيت الصورة ردودا واسعة ترحب بالحدث من متابعيه عبر انستجرام .


ويشارك الفنان عباس أبو الحسن في بطولة فيلم الكنز 2 مع الفنان محمد رمضان وهند صبري وروبي وأمينة خليل ومحمد سعد واحمد رزق من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.

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