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تناول 6 وجبات.. نصائح للتخلص من خمول وإرهاق الإجازات

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
رنا عصمت
بعد انتهاء موسم الإجازات، يعانى البعض من حالة إرهاق وخمول وصعوبة الانخراط فى العمل مرة أخرى بشكل سريع، ما يهدد حياتهم العملية.

ونصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، من يعاني من حالة الخمول والإرهاق وضعف التركيز بضرورة الاهتمام بكل من النظام الغذائى والبدنى للتخلص من هذه الحالة ، إن التركيز على تعديل النظام الغذائى والبدنى يساعد على التخلص من المشكلة، علمًا بأن هذه الحالة من الكسل وضعف التركيز سببها صعوبة الانتقال من مجال نفسى إلى آخر لدى البعض، إضافة لخلل النظام الغذائى لدى البعض فى الاجازات والمصايف، إضافة إلى الإسراف فى تناول المثلجات و المياه الغازية. 

إليكم عدة نصائح للتغلب على الكل و الخمول و عدم الرغبة فى العمل:

1– اشرب زنجبيل وينسون ونعناع فى بداية اليوم لتنعم بالنشاط.

2– اهتم بالمشى لمدة نصف ساعة يوميًا ، فالسير ينشط دورتك الدموية وينبه ذهنك.

3– واجه الشعور بالخمول بتناول 6 وجبات يومية خفيفة للغاية.

4– امتنع تمامًا عن تناول الدهون لمدة لا تقل عن الأسبوعين ، للتمتع بمعدة خفيفة وذهن صاف.

5– امتنع تمامًا عن تناول السكريات، بكل أنواعها لمدة لا تقل عن الأسبوعين، ما يساعد على التخلص من التعب والإرهاق.

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