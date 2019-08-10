التربية النوعية تتصدر تنسيق المرحلة الثالثة أدبى .. وتسجيل الرغبات بعد العيد

يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق والتي تعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت الخميس، وتنتهي 20 أغسطس ، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق بعد انتهاء عيد الأضحى.



يستعد طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، لملء رغباتهم بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، حيث تغيب كليات الآداب والحقوق عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2019 حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية من تنسيق 2019 لجميع الكليات والمعاهد وكان على رأس الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة كليات التربية النوعية.



ووفقا للنتائج المعلنة، قالت الوزارة، أن الحد الادنى للقبول بقطاع الهندسة 385 ونصف الدرجة أي 94.02 % ، أما بالنسبة للحد الادنى للقبول بكليات الحاسبات 372 بما يعادل 90.73 % .



قالت الوزارة أن الحد الأدني للقبول بفنون وعمارة 90.73 % ، والحد الادنى لكليات التمريض 90.12 % ، والحد الادنى للقبول بفنون تطبيقية 93.17 %.



بينما يتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.