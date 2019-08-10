75 % من القراء يؤيدون إصدار تشريع لتقنين مهنة الخادمات بالمنازل



أجرى "صدى البلد" إستطلاع رأى حول مقترح برلمانى بشأن إصدار تشريع لتقنين مهنة الخادمات بالمنازل.



وأظهرت نتائج الإستطلاع موافقة 75 % من القراء ، ورفض 11 % ، فيما أبدى 14 % عدم إهتمامهم.



وكانت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان،قد أكدت أهمية إصدار تشريع يقنن مهنة الخادمات بالمنازل وأصحاب العمل، مشيرةً إلى أن هذه الشريحة مظلومة كثيرًا لأنها من الفئات غير المقننة.



وطالبت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بإصدار قانون يخص الخادمات وينص على منحها كافة المزايا التي تمنحها الدولة، وشروط الحصول عليها، وإلزام أصحاب العمل بتقديم كافة الحقوق لهن، من تأمين اجتماعي وصحي، إضافة إلى وجود كيان يضمهن.

