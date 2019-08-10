كوب من الزبادي مع الفتة والممبار..يخلصك من 7 مشاكل في المعدة

نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة العلاجية، بتناول كوب من الزبادي بعد تناول الوجبات الدسمة من اللحوم في العيد الأضحى، المشهور بطبق الفتة والكوارع والممبار.



و لمن لديه مشكلة في المعدة لابد من تناول وجبة واحدة في اليوم من اللحوم مع تناول كوب من الزبادي لهذه الفوائد وهي:







1- يحتوي الزبادي علي بكتيريا تعمل علي تنظيف المعدة من الفضلات وازالة رائحة الفم الكريهة

2-يعمل الزبادي علي تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعى وخفض نسبة الكولسترول فى الدم

3-يعمل الزبادي علي تخفيض ضغط الدم

4- يعتبر الزبادي من الأطعمة سهلة الهضم والخفيفة على المعدة ولا يرهقها في عملية الهضم

5- الزبادي له فائدة كبيرة في وقف ترسب الكوليسترول علي جدران الشرايين

6- يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة ويساعد علي الحفاظ علي سلامة أجهزة الجسم

7- الزبادي مدر للبول ومقوي للمعدة وقاطع للإسهال ومخفض للحرارة.