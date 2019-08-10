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كوب من الزبادي مع الفتة والممبار..يخلصك من 7 مشاكل في المعدة

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:49 م
الفتة
الفتة
رنا عصمت
نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والصحة العلاجية، بتناول كوب من الزبادي بعد تناول الوجبات الدسمة من اللحوم في العيد الأضحى، المشهور بطبق الفتة والكوارع والممبار.

و لمن لديه مشكلة في المعدة لابد من تناول وجبة واحدة في اليوم من اللحوم مع تناول كوب من الزبادي لهذه الفوائد وهي:



1- يحتوي الزبادي علي بكتيريا تعمل علي تنظيف المعدة من الفضلات وازالة رائحة الفم الكريهة
2-يعمل الزبادي علي تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعى وخفض نسبة الكولسترول فى الدم
3-يعمل الزبادي علي تخفيض ضغط الدم
4- يعتبر الزبادي من الأطعمة سهلة الهضم والخفيفة على المعدة ولا يرهقها في عملية الهضم
5- الزبادي له فائدة كبيرة في وقف ترسب الكوليسترول علي جدران الشرايين
6- يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة ويساعد علي الحفاظ علي سلامة أجهزة الجسم
7- الزبادي مدر للبول ومقوي للمعدة وقاطع للإسهال ومخفض للحرارة.

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