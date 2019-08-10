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مشهد مؤلم بغزة.. انهيار مبنى اعتلاه اطفال لمشاهدة أضحية العيد ..فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:29 م
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
عرفة البنداري
نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في قطاع غزة بينما يعتليه عدد من الأطفال.
وقالت وكالة شهاب الفلسطينية إن الاطفال اعتلوا بناء قديما حتى يشاهدوا أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة، لكن المنزل انهار مما أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين.

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