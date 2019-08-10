مشهد مؤلم بغزة.. انهيار مبنى اعتلاه اطفال لمشاهدة أضحية العيد ..فيديو

مشهد مؤلم..

لحظة انهيار بناء قديم استقله الأطفال لمشاهدة أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين pic.twitter.com/XvBvDDPMpf — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 10, 2019

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في قطاع غزة بينما يعتليه عدد من الأطفال.وقالت وكالة شهاب الفلسطينية إن الاطفال اعتلوا بناء قديما حتى يشاهدوا أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة، لكن المنزل انهار مما أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين.