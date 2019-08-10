وزير الحج السعودي: سخرنا كل الإمكانيات لمساعدة ضيوف الرحمن

أشاد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر في السعودية، بالجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية في خدمة حجاج بيت الله، مما أسهمت في نجاح خططها بوقوف أكثر من 2 مليون و400 ألف شخص بصعيد عرفات، مبينًا أن التعاون بين الجهات الحكومية كان على مدار الساعة، وغرف العمليات المشتركة تتواصل للتأكد من توفر الخدمات للحجاج سواء كانوا في منى أو توفر الحملات التي تنقلهم أو توفر القطارات للصعود اليومي إلى عرفات.





واستعرض الوزير خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في توفير المشروعات الإضافية لحج العام 1440 هـ التي تسهم في حجاج بيت الله، مبينًا أن جهود المملكة كبيرة وتستحدث كل عام، متناولًا برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في شهر رمضان المبارك، إذ يحتوي على العديد من المبادرات والميزانيات التي رصدت لخدمة ضيوف الرحمن بما يزيد عن الـ 100 مليار ريال.



