لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد حسين "عضل" لاعب النادي الأهلي مواليد 1998 في صفقة انتقال حر وذلك في إطار تدعيمات الموسم الجديد.



وجاء التعاقد مع "عضل" في ظل الاقتناع التام من جانب هشام شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقدراته الفنية لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.



يذكر أن "عضل" قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادما من نادي الإنتاج الحربي حيث انتقل له على سبيل الإعارة من الأهلي في الموسم الماضي، قبل أن يدخل مسئولو النادي مفاوضات رسمية لحسم الصفقة بالبيع النهائي.