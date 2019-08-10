محافظ الشرقية يكرم صاحب مبادرة "عربية الحواديت"

كرّم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية "هيثم السيد عبد ربه" صاحب فكرة "عربية الحواديت" لتثقيف أطفال مصر بمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية ، تقديرًا لما قدمه من فكرة رائعة نالت إستحسان الجميع تقوم على التجول بالقرى وتعليم الأطفال القراءة، ونشر الثقافة لتساهم وبشكل كبير في إثراءالحركة الفكرية والثقافية ولما تحدثه من أثر عظيم علي الأطفال الذين يتعلمون القراءة ، ووضعهم داخل دائرة الضوء والإهتمام بهم في العزب والقرى النائية.



أشاد محافظ الشرقية بالفكرة والتي من شأنها أن تساهم في تشجيع الأطفال بمختلف ربوع مصر على التزود بالعلم والمعرفة وحب القراءة والإطلاع لبناء أفراد أسوياء يساهمون في بناء المجتمع وتقدمه .



قدم محافظ الشرقية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفتته الكريمه لتكريم صاحب مبادرة " عربية الحواديت " خلال مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة " عاصمة المستقبل " والتي تعد رافدا جديد من روافد التنمية والبناء على أرض مصرنا الحبيبة



ومن جانبه قدم هيثم سعيد عبد ربه ابن قرية دومة، التابعة لمركز ومدينة فاقوس والذي يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية صاحب فكرة "عربية الحواديت" ، الشكر لمحافظ الإقليم على إستقباله له في مكتبه اليوم وتكريمه على مبادرته الجديدة ،والتي نالت إستحسان فخامة رئيس الجمهورية مقدمًا له الشكر والإمتنان لتكريمه في مؤتمر الشباب أمام شباب وقيادات مصر.