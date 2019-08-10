كل سنة وأنتم ناس أصيلة .. شريف إكرامي يهنئ المصريين بعيد الأضحى

هنأ شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي المصريين بعيد الاضحي المبارك عبر تويتر .



وغرد عبر تويتر قائلا: "‏كل سنه وأنتم ناس أصيله و طيبه و عيد أضحي مبارك و سعيد عليكم و علي كل حبايبكم".





ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎كل عام وانت بخير يا وحش افريقيا ⁦❤️⁩" و "‏‎كل سنة وانت طيب وبخير وصحه وسعاده يارب يااكرمي".



ويستعد شريف إكرامي للمشاركة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بالموسم الجديد بالدوري بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي.



وذلك بعد أن أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل مع النادي الأهلي.

