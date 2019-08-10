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شاهد|أمطار غزيرة على عرفات تقطع بث القنوات الفضائية

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:28 م
أحمد موسى
أحمد موسى
آيات أحمد
أدى تسقط الأمطار الغزيرة علي جبل عرفات لقطع بث كافة القنوات الفضائية، على أعلى الجبل، بسبب سوء الحالة الجوية وسرعة الرياح.

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الأمطار تتساقط فى جدة، ومكة المكرمة، وتتساقط على جبل عرفات، موضحًا أن السحب تتكاثر أعلى جبل عرفات.

وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن أعداد الحجاج هذا العام أقل عن العام الماضى، مشيرا إلى أن التنظيم أفضل هذا العام، مؤكدًا أن تصعيد الحجاج على جبل عرفات تم بسهولة ويسر في الصباح الباكر.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، إن هناك تغييرًا كبيرًا فى تعامل المسئولين فى المملكة مع الإعلام.





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