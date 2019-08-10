اخبار الرياضة..الاهلي يرفض رحيل الثنائي .. سميرعثمان رئيسا لـ لجنة الحكام .. وسيتي يطيح بـ ليفربول من الصدارة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والاوروبية وجاءت كالتالي:
مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي إبلاغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا، أنه لن يسمح بضياع أي بطولة جديدة يشارك بها الزمالك خلال الموسم المقبل.
9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد.
الأهلي: لن نسمح برحيل مجاني لمؤمن زكريا.. ولاسارتي: اللاعب ليس معي بالفريق
واصل مؤمن زكريا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إثارة أزمات داخل القلعة الحمراء بعد أن سيطرت حالة من الغضب لدى الجهاز الفني تجاهه بسبب تسريبه بعض الأمور التي تخص الفريق لوسائل الإعلام.
الأهلي يكشف موقفه من بيع علي معلول
رفض النادي الأهلي، بيع نجمه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لنادي أهلي جدة السعودي، بعدما تقدم بطلب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مانشستر سيتي يسحق وست هام بخمسة أهداف .. فيديو
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا علي وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي إبلاغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا، أنه لن يسمح بضياع أي بطولة جديدة يشارك بها الزمالك خلال الموسم المقبل.
9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد.
الأهلي: لن نسمح برحيل مجاني لمؤمن زكريا.. ولاسارتي: اللاعب ليس معي بالفريق
واصل مؤمن زكريا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إثارة أزمات داخل القلعة الحمراء بعد أن سيطرت حالة من الغضب لدى الجهاز الفني تجاهه بسبب تسريبه بعض الأمور التي تخص الفريق لوسائل الإعلام.
الأهلي يكشف موقفه من بيع علي معلول
رفض النادي الأهلي، بيع نجمه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لنادي أهلي جدة السعودي، بعدما تقدم بطلب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مانشستر سيتي يسحق وست هام بخمسة أهداف .. فيديو
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا علي وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.