اخبار الحوادث.. ضبط طالبة تستقطب الشباب من برامج الانترنت.. وقرار جديد بشأن متهمي اقتحام الحدود الشرقية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها ..

مد أجل الحكم على 28 متهما في قضية اقتحام الحدود الشرقية

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العثور على ١٥٠ كيلو لحوما فاسدة قبل ترويجها

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تستقطب الرجال لممارسة الرذيلة من خلال برنامج بالإنترنت

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إحالة نائب رئيس مدينة الخارجة و10 من مساعديه للمحاكمة

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إحالة مسئول كبير بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل الحكم على المتهمين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وذلك بمناسبة العطلة الرسمية لوقفة عيد الأضحى على ان يتم تحديد موعد آخر، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.عثر رجال مباحث التموين بالقاهرة على ١٥٠ كيلو لحوما فاسدة قبل ترويجها بروض الفرج، وبناء على معلومات سابقة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم مجمدة في شارع رفعت دائرة قسم شرطة روض الفرج لإدارته الثلاجة وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ، كبدة مجمدة " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.نجح ضباط مباحث الآداب بالقاهرة فى القبض على سيدة تستقطب راغبى المتعة الحرام عبر أحد البرامج بالإنترنت، من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي علي شبكة المعلومات الدولية تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة من رصد إحدى السيدات علي موقع "ساى هاى" عبر شبكة الإنترنت حال قيامها بعرض نفسها لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وبإجراء التحريات أمكن تحديد شخص المتحري عنها وتبين أنها طالبة ومقيمة بحدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة، وأضافت التحريات أنها تتواصل مع أحد راغبي المتعة الحرام عن طريق برنامج سي هاي حيث قامت بإرسال صور شخصية لها وتم الاتفاق على التقابل بمسكنه لممارسة الرذيلة نظير مبلغ 2000 جنيه .قررت النيابة الإدارية إحالة نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة و10 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، شمل تقرير الاتهام كلًا من نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة و8 مسؤولين آخرين للمحاكمة، حيث كشفت التحقيقات أن الأول بوصفه رئيس لجنة تنفيذ قرارات الإزالة ومنها القرار رقم 266 لسنة 2015 والباقين بوصفهم أعضاء بتلك اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة.حال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه، حيث وجاء في تحقيقات الكسب غير المشروع التى باشرها المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه فى غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، حيث استولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الإجازات الخاصة التى حصل عليها كل منهم، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بواقعة مزورة وهى التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم، وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.