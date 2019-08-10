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فن

اخبار الفن والفنانين.. تشييع جثمان مطلقة أحمد السعدني.. وفاة الكويتي حمود ناصر..اليسا تنهي جولتها

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:05 م
احمد السعدني و طليقته
احمد السعدني و طليقته
قسم الفن
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

هكذا تجاوز أحمد الفيشاوي أحزانه بعد وفاة والده
بدأ الفنان أحمد الفيشاوي التأقلم على الوضع الجديد بعد وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، متجاوزا أحزانه في محاولة منه لاستكمال حياته بشكل طبيعي.

جنيفر لوبيز تنشر صورة من حفلها بمصر عبر إنستجرام
نشرت النجمة العالمية جنفير لوبيز عبر خاصية " استوري" بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها من حفلها في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

بعد انتهاء جولتها في تونس.. إليسا: أفضل ما قدمت
أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بنجاح جولتها الغنائية في تونس، التي أقيمت على مدار 3 أيام.

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية
أعلنت عدد من الصحف الكويتية وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر عن عمر يناهز 41 عاما إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

بعد حلقتها مع منى الشاذلي.. ياسمين عبد العزيز تواصل تصدر تريند يوتيوب

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدر تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي بعد عرض حلقتها في برنامج معكم منى الشاذلي.

تشييع جثمان مطلقة أحمد السعدني من مسجد سعاد كفافي.. صور
حرص عدد من الفنانين علي المشاركة فى تشييع جنازة أمل سليمان، مطلقة أحمد السعدني وأم أولاده، وتأديه صلاة الجنازة عليها فى مسجد سعاد كفافي بجوار جامعة 6 أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا ظهر اليوم، السبت.

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