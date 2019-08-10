شيماء سيف تهنئ المسلمين بعيد الاضحى

هنات الفنانة شيماء سيف، المسلمين في الوطن العربي والعالم بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.



ونشرت الفنانة شيماء سيف على حسابها الشخصي "إنستجرام" صورة تهنئ فيها متابعيها بمناسبة عيد الأضحى، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وأنتم بألف خير وعيد سعيد علينا جميعا وعلى كل أحبائنا".



وتوالت عليها التعليقات فمنها:

"وإنتي طيبة يا شوشو يا قمر ويعود عليكى الأيام بخير يارب"



"كل سنة وإنتي طيبة يا شوشو ويارب تفضلي عسولة وقمورة على طول".



ظهرت شيماء سيف على الساحة الفنية بشكل قوى خلال الفترة الماضية وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية أمثال الزوجة ١٨، في اللا لا لاند، الكبير الجزء الخامس والعديد من الأعمال الفنية.



وكانت 20 دولة، أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها: "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا".