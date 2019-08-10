شاهد.. عاوز تخس.. تعرف على الطريقة في أسبوع.. فيديو

يعتقد البعض منا عند سماع معسكر لفقدان الوزن، أنه مكان منعزل تمارس فيه الرياضة الشاقة بدون توقف وتحصل فيه على نظام غذائي قاس، يجعلك تتضور جوعا ولكن استطاع أحد المنتجعات الذي يجمع بين الخدمه ذات الخمس نجوم والخبرة الطبية، وتغير هذه المعتقدات والخروج عن المألوف لما يتميز بيه من برنامج متكامل يشمل الفحص الطبي والتدريبات المتنوعة التي تساعد على كسر الروتين والاسترخاء بالإضافة إلى فريق متميز من المدربين الذين يتعاملون بكل حب وصداقة ومتخصصي التغذية والعلاج الطبيعي الذين يتم اختيارهم بعنايه للتاكد من حصولك على خدمة متكاملة.



وقال الكابتن محمد حسن مدرب الفتنس بالفريق، لـ "صدي البلد" إن الاهتمام بالعميل يبدأ من بداية التسكين حتى المغادرة ويبدأ مرحلة التخسيس بتحديد نسبة الدهون في الجسم و الوزن والطول ونوع الجسم ونسبة الماء في الجسم لتحديد البرنامج التدريبي لكل عميل وأن عدد ساعات التمرين تصل إلى 6 ساعات يوميا بشكل متقطع مقسمة إلى مشي وجري وتمارين داخل حمام السباحة والكارديو والجيم.



وأوضح الكابتن محمد حسن، أن الهدف ليس فقد الوزن فقد بل تغير نمط حياتهم بأكمله للافضل و حل المشاكل النفسية المصاحبة للسمنة.



وأكد الدكتور عبد الغني محمود أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق أنه يطلب من المتدربين عمل بعض التحاليل الطبية كالضغط والسكر ومستوى الكوليسترول في الدم.



وبدأ التعامل معها من قبل أخصائية التغذية وترتيب نظام غذائي بحسب الحالة الصحية لكل متدرب.



كما أوضح أنه يوجد جهاز الكرايو، الذي يستخدم في علاج تشنجات والتهابات العضلات نتيجة الإجهاد في التدريب والذي يصل بدرجة التجميد إلى 140 درجة تحت الصفر.



وكشفت "كريستينا اسحاق" أنها لبنانية الجنسية جاءت إلى المعسكر لفقد الوزن منذ شهر و نجحت في خسارة 14 كيلو من وزنها وأن المكان رائع ولا يوجد به أي شئ غير مناسب وأنه مجهز بشكل جيد ومريح نفسيا.



وتابعت ياسمين أحمد، أنها مقيمة في المكان منذ 3 أسابيع ونجحت في خسارة 13 كيلو وأن المكان متوفر به كل الإمكانيات اللازمة للنجاح في إنقاص الوزن.



وأوضح أحمد حسين موظف الاستقبال، أن الإقبال جيد على المعسكر وفي تزايد مستمر، كما أوضح خطة الاسعار وهي: الإقامة لمدة أسبوع في غرفة منفردا 6000 جنيه مصري وفي الغرف المزدوجة 4850 جنيها مصريا.