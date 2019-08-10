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فن

كريم قاسم يكشف حقيقة تقديم جزء ثان من أوقات فراغ

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:09 م
كريم قاسم
كريم قاسم
نورا نبيل

أكد الفنان كريم قاسم في تصريح خاص لـ صدى البلد عن استعداده للمشاركة في تقديم جزء ثاني من فيلم أوقات فراغ والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا منذ عدة سنوات ولكنه لم يكشف عن تفاصيله .

وكان الفنان كريم قاسم أكد في تصريح خاص عن تفاؤله الشديد بفيلم " ولاد رزق 2 " والذي يشارك أحمد عز بطولته ويخوض من خلاله سباق موسم عيد الأضحى السينمائي .

وقال قاسم لـ صدى البلد :" الجزء الثاني من الفيلم احداثه مشوقة للغاية ويعتمد على الكثير من مشاهد الأكشن"، مضيفا:"تشرفت بالعمل للمرة الثانية مع المخرج طارق العريان وأهم ما يميز الجزء الثاني من الفيلم وجود الكثير من ضيوف الشرف" .

الفيلم من بطولة "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان".

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