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رياضة

الأهلى يتحمل تكاليف استضافة فريق اطلع بره فى مصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:23 م
الاهلي
الاهلي
يتحمل مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكاليف انتقالات وإقامة بعثة فريق "اطلع برة" قبل مباراتهما في دوري أبطال إفريقيا.

وسيتحمل الأهلي التكاليف الخاصة بالانتقالات وإقامة فريق اطلع برة والتي ستتكلف 700 ألف جنيه خلال الفترة من 9 إلى 25 أغسطس الجاري.

ويلتقي الأهلي مع فريق" اطلع برة" في السابعة من مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب منافسات دور الـ64 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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