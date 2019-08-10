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محافظات

محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة للأطفال بعيد الاضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:05 م
محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لتقديم التهنئة للأطفال
ا ش ا
قام محافظ أسيوط جمال نور الدين اليوم /السبت/ بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام بالمحافظة، لتهنئة الأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما لهم الهدايا العينية والمادية كما تفقد أقسام تلك الدور للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح، ثم دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط واطمأن على الخدمات المقدمة للأطفال داخل الدارين، واستمع إلى طلباتهم موجها بسرعة الاستجابة لها وتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وكافة رؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم وتوفير سبل الحياة الكريمة، مؤكدا تزويد دور الرعاية بالألعاب ووسائل الترفيه اللازمة لتناسب جميع الأعمار بالتنسيق مع التعليم الفني.

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