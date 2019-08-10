استعدادات لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى في الغربية

كثفت الأجهزة الأمنية في الغربية الخدمات والتواجد الأمنى لتأمين المساجد، وساحات صلاة العيد، والمنشآت الحيوية والهامة، لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



ونشرت مديرية الأمن الأقوال والارتكازات الأمنية المختلفة، ونقاط التفتيش بجميع الشوارع والميادين، لتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها المحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حمزه مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ لتأمين أرواح وحياة أبناء الشارع الغرباوي .



وأكد مدير أمن الغربية أن المديرية رفعت درجة الاستنفار الأمني واتخذت كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع المحافظة، خاصةً فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب.



يُذكر أن صلاة عيد الأضحى المبارك فى قري ومراكز محافظة الغربية ستكون فى تمام الساعة الخامسة و44 دقيقة من صباح غدًا الأحد، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

