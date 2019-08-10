وفاة طليقة أحمد السعدني .. رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله

نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يقدم التعازى إلى الفنان أحمد صلاح السعدنى في وفاة طليقته وأم أولاده والتى تم تشييع جثمانها اليوم.



وقال صلاح عبد الله : "في هذه الوقفة المباركة ولو ليا عمر هروح أعزي إبني وحبيبي أحمد صلاح السعدني في وفاة أم أولاده عبدالله وياسين أحمد السعدني.. في الجنة ونعيمها بإذن الله ورحمته ياإبنتي أمل سليمان .. وربنا يحصن قلبك بالصبر والإيمان ياولدي ويهون عليك".



وحرص عدد من الفنانين علي المشاركة فى تشييع جنازة أمل سليمان، مطلقة أحمد السعدني وأم أولاده، وتأديه صلاة الجنازة عليها فى مسجد سعاد كفافي بجوار جامعة 6 أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا ظهر اليوم.



يذكر أن صلاح عبد الله عرض له فى رمضان الماضى ثلاثة أعمالهم هم "هوجان وفكرة بمليون جنيه وشقة فيصل".