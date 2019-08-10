الإسكندرية تحذر من نزول شاطئ النخيل في عيد الاضحى لهذا السبب

حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من النزول للاستحمام بشاطئ النخيل الواقع بمنطقة العجمي، غربي المدينة، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.



وأشارت المحافظة في بيان لها، اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظ، على حياة المواطنين وسلامتهم، وتنفيذًا للتعليمات المحافظ لجميع الأجهزة المعنية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بالشاطئ.



يشار إلى أن شاطئ النخيل بات أكثر شواطئ المدينة الساحلية حصدًا للأرواح، بعد تعدد حالات الغرق في مياه الشاطئ، فضلا عن وجود صخور وتيارات مائية.