سمية الخشاب تشارك جمهورها بالتلبية عبر انستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة للكعبة المشرفة لحظة هطول الامطار عليها عبر موقع الصور الشهير انستجرام .



علقت الفنانة سمية الخشاب علي الصورة قائلة " ‫لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 🕋🕌‬ ‫اللهم إنَّا نسألٌكَ في هذا اليوم ، رحمةً من عِندك تهدي بها قلوبنا ، ونزكي بها أعمالنا ، وتٌلهمنا بها رُشدنا ، وتُصلح بها أحوالنا، وتذهب بها همومنا 💛‬".



لقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت سمية الخشاب قد كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.



يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس.



