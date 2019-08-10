تعرف على آداب ذبح الأضحية

أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-، ويشترط أن تُذبح عقب صلاة عيد الأضحى المبارك امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى :"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ".





وشدد "رضا"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن من يذبح الأضحية قبل الصلاة، لن تُحسب أضحية وإنما تكون صدقة، مشيرًا إلى أن من شروط الأضحية أن تكون لحمًا طيبًا وبعض الفقهاء يشترط أن تكون الأضحية أكبر من عامين في البقر.





وأوضح أن صك الأضحية هو سنة حسنة وجائز ولا شيء فيه ، مشيرًا إلى أنه لا يشترط في الأضحية أن يكون المُضحي هو الذي يذبح، مؤكدًا أن الذبح في الشارع غير مستحب لما يترتب عليه من تلوث للبيئة.



