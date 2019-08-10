وفود سياحية تزور مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. صور

زارت ظهر اليوم وفود سياحية من جنسيات مختلفة، مسجد الميناء الكبير بالغردقة والذى يعد من ضمن المزارات الإسلامية بمدينة الغردقة.



وارتدت السائحات اسدالات خارج أسوار المسجد فى غرفة للملابس مخصصة لذلك قبل دخولهم بزيارة المسجد، واستقبل السياح داخل المسجد أئمة المركز الثقافى الإسلامى داخل المسجد والذين قاموا بشرح إمكانيات المسجد وبعض تعاليم الإسلام وأجابوا عن أسئلتهم واستفساراتهم.



ويتسع المسجد لأكثر من 10 آلاف مصلّ وزخارفه جلبت من عدة دول لتكون النتيجة تحفة معمارية رائعة وإن عملية إنشاء المسجد استغرقت أكثر من 5 سنوات ومقام على مساحة 8000 متر مربع على البحر مباشرة، وتوجد به 35 قبة ومئذنتان وقاعة للمناسبات والمحاضرات وزادت تكلفة إنشائه عن 35 مليون جنيه، وشاركت العديد من الجهات فى تكلفة الإنشاء بجانب الأهالي.



ويتميز المسجد بفنون العمارة الإسلامية والزخارف المنقوشة على الجدران مما جعله مكانا مهما يحرص السياح على زيارته واستغل أهل الخير ذلك لعمل مكتبة إسلامية مترجمة توضح تعاليم الدين الإسلامي وأخلاق رسولنا الكريم وسيرته بجانب تفسير للقرآن مترجم، وساهمت تلك المكتبة في إسلام حالات كثيرة من الأجانب بلغت اكثر من 100 حالة أشهرت إسلامها فى صلاة الجمعة بالمسجد.