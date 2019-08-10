الزراعة تكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات

قامت مديريات الزراعة بمحافظات دمياط والإسماعيلية والجيزة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.



في محافظة الجيزة قال د. أنور عيسى مدير مديرية الزراعة أنه تم تنفيذ إزالة فى المهد لحالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية في زمام قرية برقاش بمنشأة القناطر اليوم.



وفي دمياط قال المهندس سميح عبدالسميع مدير المديرية أنه تم التصدي لحالتى تعدى بناحية كفر الغاب والوسطانى مركز كفر سعد فى حينة والحالة فى مهدها وتمت الإزالة الفورية ولم تسجل اليوم اى حالة تعدى بنواحى مراكز دمياط.



أما في الإسماعيلية قال د. السيد خليل مبارك مدير مديرية أنه تم إزالة فورية لحالة تعد بزمام مركز التل الكبير بمساحة ٧٥٠ م٢ قرية ابوعاشور وإزالة فورية ٣٠٠ م٢ بقرية الفردان بمركز الإسماعيلية وذلك اليوم السبت ١٠ أغسطس.



أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وقد حذرت الوزارة من اللجوء إلى ذلك لأنه سوف يتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة والخط الساخن.

رقم 0237499385



للإدارة المركزية لحماية الأراضي للإبلاغ عن التعديات على مدار الساعة وناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ فورا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.

