التنمية المحلية تحذر من إقامة شوادر الخراف بالميادين والشوارع الرئيسية



كلفت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بتوفير أماكن مناسبة بالأسواق التابعة للمحافظات تخصص لبيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية للمحاصيل الزراعية المختلفة من خضروات وفاكهة لضبط الأسعار وذلك في إطار استعدادات المحافظات لإتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



شددت علي التوسع في خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل المدن والقري ضمانًا لوصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشددًا علي ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



طالبت المحافظات بضرورة اتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولًا بأول وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين وعدم إقامة شوادر بيع الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية واقامتها في الشوارع الداخلية والمناطق البعيدة مع ضرورة حصولها علي تراخيص من الوحدات المحلية ضمانًا لعدم اعاقتها للمرور والتزامها بالإجراءات البيئية .



أكدت ان غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية تعمل علي مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لتلقي شكاوى المواطنين وحل أية مشاكل.