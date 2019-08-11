عادات بدوية لا تخلو منها الأعياد في سيناء.. الربابة السيناوية والشبابة والمقرون أبرز آلات الأغاني.. ونجد المربوعة والحداء عادات لا تنقطع

عادات مميزة للسيناوية في عيد الأضحى

افراح البادية في الأعياد تراث سيناوى اصيل الاعتماد علي الاغاني باستخدام الآلات الشعبية





تزداد الأفراح في الأعياد خاصة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك في مراكز شمال سيناء حيث تستخدم الآلات الشعبية السائدة في سيناء وهي الربابة السيناوية والشبابة والمقرون.





والأغاني المستخدمة فهي القصيدة والمويلي والحداء .. كذلك السامر، وهو من السمر .. ويطلق على جميع الاحتفالات الليلية.





يقول سليمان العياط باحث في التراث البدوي السيناوي، أن السمر يبدأ بتجمع الفتيات الصغيرات معا في مكان مرتفع بعد صلاة العشاء، حيث يبدأن الزغاريد إشارة ودعوة لبدء السامر.





ومن الأشكال الفنية السيناوية التي تستخدم في السامر، ويجلس فيها الرجال في مجموعتين وبكل مجموعة شاعر يسمى الرزيع، ويكون التنافس كبير بين المجموعتين .





والبداية بذكر الشطر الأول من أي بيت شعري وتكرر مجموعته ما قاله بلحن وأداء مميز .. بعدها يرد عليهم المجموعة الثانية مكملا الشطر الثاني لنفس البيت الشعري الذي قاله الرزيع الأول وبنفس الوزن والمضمون ثم تتبعه مجموعته بترديد ما قاله.





ثم يليه شطر جديد وتردده مجموعته ويرد عليهم الرزيع الثاني بالشطر الثاني يتبعه مجموعته مرددة ما قاله .. وهكذا .. أما النساء والفتيات فيجلسن منصتات لما يقال في السامر ، لأن الشعراء قد يتناولون في أشعارهم مشاكل وأماني وطموحات والعلاقات العاطفية بين الحاضرين والحاضرات من الجنسين وأنهم قد يقترحون حلولا لها من خلال أشعارهم.





أما الدحية، فقد يبدأ بها السامر مباشرة.. وفيها يبدأ الرجال في الوقوف صفا واحدا وهم يقولون دحييه دحييه ويكررونها ، وهي كلمة تقال وتردد لضبط الحركة وحتى يكتمل الصف، وتخرج حاشية، راقصة، أو أكثر من بين النساء الجالسات ويتحرك الصف إلى الأمام والخلف، وقد يجلسون ساجدين والراقصة تتبعهم وتقلدهم في الجلوس وهي ترقص وتحمل بيدها سيفا يلمع على ضوء القمر تحركه وتشير به لتمنع أحدهم من الاقتراب منها.





ثم يبدأ (الشارع) حيث يقول بيتا من الشعر وتليه المجموعة بقولها، حان قول الريداه، بمعنى أنه حان وقت الرد على هذا القول الجميل .. فينبري له، شاعر، آخر بقوله بيتا من الشعر على نفس الوزن وفي ذات الموضوع، ثم تتبعه المجموعة قائلة، حان قول الريداه، فيرد الشاعر الأول .. وهكذا يستمر البدع وتستمر الحاشية الى أن يتوقف أحد الشاعرين أو ينتهى السامر .





ويتناول الشعراء في اشعارهم أخبار المجتمع ويومياته، وقد يمدحون قبائلهم والمشاهير من بين رجالهم وقد يمتدحون الحاشية، وقد يتناولون في بدعهم بعض قيم الصحراء النبيلة مثل الكرم والوفاء والشجاعة ونجدة الجار والطنيب.





ومن العادات الفنية السيناوية نجد المربوعة، التي تنتشر لدى بعض القبائل ومعدل الكلام والحركة فيها أسرع منه في الدحية والبدع، وفيها يقول المغني بيتا من الشعر الغنائي ثم تليه المجموعة بقولها، هولا هولا بك يا هلالا يا حليفي يالوالد، وهي تعني أهلا بك أيها الصديق العزيز، فيرد المغني الثاني ثم تليه المجموعة قائلة، هولا بك ياهلالا يا حليفى يالوالد، فيرد البداع الأول ثم المجموعة .. وهكذا.



