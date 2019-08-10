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ديني

الحجاج يلهجون في عرفات بالذكر والدعاء

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:59 م
جبل عرفات
جبل عرفات
محمود ضاحي

لهجت ألسن ضيوف حجاج بيت الله الحرام خلال وقوفهم بمشعر عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة, بقراءة القران والذكر والجلوس في حلقات العلم, والمحاضرات التوعوية , وسط خدمات متكاملة وفرت لهم ، جميع الاحتياجات وذللت لهم الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تقدم اللجنة الشرعية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عددًا من الخدمات تضمنت توزيع مصاحف مترجمة بلغات عالمية, ومطبوعات دينية, وتقديم خدمة الإفتاء وتوجيه السائلين بمشاركة دعاة رسميّين من قبل الوزارة.

يعيش ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر الاستضافة بمشعر عرفات أجواء من الفرح والسعادة, تغمرها روحانية المكان والزمان ولسان حالهم يلهج بالدعاء بأن يتقبل الله منهم حجهم, وسط متابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي أمر باستضافتهم وتحقيق رغباتهم بأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

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