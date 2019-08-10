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الرئيس التنفيذي لبعثة الحج: توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الشرطة

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:32 م
اللواء عمرو لطفي،
اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية
حسام الحارتي
قال اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إنه سيتم عودة الحجاج المصريين إلى الأراضي المصرية يوم " 18 " أغسطس من الشهر الجاري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم تغطية خاصة لبرنامج " علي مسئوليتي "، لمناسك الحج من الأراضي المقدسة ، أنه تم توفير كافة الرعاية الكاملة لاسر شهداء الشرطة المصرية وتوفير كافة الرعاية لهم.

أوضح مساعد وزير الداخلية ،أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الكاملة من أجل السيطرة على بعثات الحج المصرية،وعدم الخروج عن المسار المحدد لهم وضمان عدم فقدان بعضهم الآخر.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذوي القدرات الخاصة من أجل تأدية مناسك الحج بكل سهولة.

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