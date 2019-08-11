لمنع هجمات إرهابية.. برلمانية تطالب بتكثيف الجهود لسرعة الوصول لسارقي السيارات

طالبت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بتكثيف الجهود من جانب وزارة الداخلية لضمان عدم سرقة السيارات واستغلالها في شن هجمات أرهابية على المواطنين.





وأضافت عبلة الهواري في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجماعات الارهابية تجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية والضمير، لافتة إلى أن أحباط محاولات السرقة بشكل سريع يقضي على الجريمة قبل حدوثها.





وأشارت عبلة الهواري إلى أن السيطرة على هذه العربات واتخاذ الإجراءات اللازمة حول السيارات الموجودة في الطرق المرورية والتأكد من عدم وجود متفجرات داخلها أحد أساليب القضاء على الأزمة.





ووجهت عبلة الهواري خالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة العمليات الإرهابية الخسيسة.



