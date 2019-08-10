ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيروس جديد يهدد حياتك الشخصية .. تعرف عليه

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:00 م
صدى البلد
أحمد شريف
اكتشف خبراء الحواسب فيروس جديدا ضارا يحفظ بسطح المكتب الخاص بالكمبيوتر عند زيارة أحد مواقع الويب الخاصة بالبالغين في عملية احتيال ابتزازية.

وقالت شركة إيسيت لمكافحة الفيروسات في تقرير لها إن البرمجيات الخبيثة التي تحمل اسم فارينيي أثارت مخاوف من أن المتسللين قد يستخدمون الصور الخاصة لابتزاز المستخدمين مقابل المال.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، حذر الباحثون أيضًا من أنه يمكن أن يسرق كلمات المرور والوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لإرسال التسجيلات إلى جهات الاتصال.

وتدعي شركة إيست أنه قد يتم استخدام البرامج الضارة لابتزاز الأموال من الضحايا الذين يستخدمون مقاطع الفيديو الخاصة بهم كعملية ابتزاز.

وقالت الشركة أن الفيروس لا يزال قيد التطوير بسبب ميزاته المتغيرة بسرعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث النظام فوراً.. مايكروسوفت تحذر من ثغرة خطرة جدًا في ويندوز

خدعة ذكية تمنع المتسللين من الوصول لهاتفك عبر واتساب وتيليجرام

احذروا...متجر جوجل يحتوى تطبيقات خبيثة

ترشيحاتنا

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية

لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

اخبار الحوادث.. ضبط طالبة تستقطب الشباب من برامج الانترنت.. وقرار جديد بشأن متهمي اقتحام الحدود الشرقية

4 أخطاء يقع فيها الحجاج أثناء الوقوف بعرفة

شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات والحجاج يستقبلونها بالتلبية

مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة