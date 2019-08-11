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برلمان

برلماني: فوائد الديون أخطر الأعباء على الموازنة العامة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:25 ص
علم مصر
علم مصر
حسن رضوان
قال عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة الدولة تتحمل أعباءً كثيرة، ورغم هذه الأعباء تحسنت الظروف الاقتصادية للدولة.

وأضاف عصام الفقي في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من أبرز الأعباء التي تتحملها الموازنة فوائد الديون، إضافة إلى عدم جذب المستثمرين لإنشاء مشاريع تعود بالنفع على الدولة.

وأشار عصام الفقي إلى أنه لابد أن تقوم الوزارات بتكثيف الجهود والتعاون لجذب مزيد من المستثمرين لمساندة الدولة في سد الديون التي تعاني منها الموازنة، مؤكدًا أن الخزانة الامريكية 60% منها موارد ذاتية، مؤكدا "إحنا مش أقل من امريكا".

وأكد عصام الفقي أن القيادة السياسية تسعى لتوصيل الدعم للمواطن البسيط بجميع الطرق، مشيرًا إلى أن البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة هدفه تحقيق الإصلاح ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وتابع عصام الفقي "مصر تشهد طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال الفترة القادمة"، مؤكدًا أنه سيتم حل 90% من مشاكل الموازنة في حالة التزام الحكومة بملاحظات لجنة الخطة والموازنة.

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