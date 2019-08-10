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بعثة الحج: استعنا بـ حافلات على أعلى مستوى فى تصعيد حجاج مصر إلى جبل عرفات

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:54 م
اللواء عمرو لطفي،
اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية
حسام الحارتي
أكد اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن كافة الحجاج المصريين في رعاية كاملة، موضحا أنه تم تصعيدهم إلى جبل عرفات من خلال تنظيم حافلات علي اعلي مستوي.

وأضاف "لطفى"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، خلال التغطية الخاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه تم اتخاذ الإعدادات اللازمة من أجل نقل الحجاج المصريين خلال الساعات المقبلة.

وأوضح، مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، أن "الموسم الحالي من الحج شاهد ترتيب علي أعلي مستوي من قبل كافة الهيئات والوزارات والمسؤولين داخل الدولة من أجل توفير الرعاية الكاملة لهم هذا الموسم".

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