ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

موجز البلد| مشهد انهيار مبنى فوق أطفال غزة .. سقوط الأمطار على عرفات.. رئيس لجنة الحكام الجديد

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:18 م
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في قطاع غزة بينما يعتليه عدد من الأطفال.

وقالت وكالة شهاب الفلسطينية إن الاطفال اعتلوا بناء قديما حتى يشاهدون أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة، لكن المنزل انهار مما أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين. للتفاصيل

شهدت اليوم منطقة عرفات هطول أمطار رعدية بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة الرياح 100كلم/س، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهرًا وبلغت 40 درجة مئوية. للمزيد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد. للتعرف على التفاصيل

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز البلد| وفاة نجل حاكم الشارقة.. مصر تدين الهجوم على مطار أبها.. والنني بـ تي شيرت آرسنال الجديد

موجز البلد| الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى.. استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول.. وموعد انكسار الموجة الحارة

موجز البلد فيديو| تنسيق الكليات 2019 علمي.. إحباط هجوم انتحاري.. استبعاد تركيا من مشروع إف 35 .. وأول ظهور لـ أليو ديانج صفقة الأهلي

موجز البلد| رابط تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تفاصيل جديدة في مقتل عروس المنوفية .. وخناقة نجل أنغام وزوجها

موجز البلد| محمد صلاح يحقق لقبا جديدا.. توقف بي أوت كيو.. إنقاذ مصريين علقوا بمصعد

ترشيحاتنا

هكذا تجاوز أحمد الفيشاوي أحزانه بعد وفاة والده

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة

الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور