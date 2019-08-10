موجز البلد| مشهد انهيار مبنى فوق أطفال غزة .. سقوط الأمطار على عرفات.. رئيس لجنة الحكام الجديد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في قطاع غزة بينما يعتليه عدد من الأطفال.
وقالت وكالة شهاب الفلسطينية إن الاطفال اعتلوا بناء قديما حتى يشاهدون أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة، لكن المنزل انهار مما أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين. للتفاصيل
شهدت اليوم منطقة عرفات هطول أمطار رعدية بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة الرياح 100كلم/س، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهرًا وبلغت 40 درجة مئوية. للمزيد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد. للتعرف على التفاصيل
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، مقطع فيديو، يظهر انهيار مبنى في قطاع غزة بينما يعتليه عدد من الأطفال.
وقالت وكالة شهاب الفلسطينية إن الاطفال اعتلوا بناء قديما حتى يشاهدون أضحية العيد في رفح جنوب قطاع غزة، لكن المنزل انهار مما أدى لوفاة طفلة وإصابة 5 آخرين. للتفاصيل
شهدت اليوم منطقة عرفات هطول أمطار رعدية بلغت أعلى كمية هطول لها 30 ملم على مشعر عرفات، كما بلغت سرعة الرياح 100كلم/س، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهرًا وبلغت 40 درجة مئوية. للمزيد
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد. للتعرف على التفاصيل